У Росії заявили про госпіталізацію трьох поранених українських військових

Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Трьох українців госпіталізували в лікарню окупованої Керчі

Трьох українських військових, які постраждали при атаці Росії на кораблі Військово-морських сил України, госпіталізували в лікарню окупованої Керчі (Крим). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в лікарні Керчі знаходяться троє українських військових з легкими пораненнями. Їх стан оцінюється як стабільний.

"Стабільний стан їх, все нормально, не погіршується. Себе почувають чудово", - відзначили в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті захоплення українських кораблів в Азовському морі поранення отримали шестеро військовослужбовців.

Також раніше стало відомо, що захоплені буксир "Яни Капу", бронекатер "Бердянськ" і "Нікополь" українських ВМС доставлені до порту Керчі. Крім того, влада анексованого Криму відкрила кримінальну справу "за незаконний перетин кордону".

Президент України Петро Порошенко звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити кораблі, захоплені в Керченській протоці.

