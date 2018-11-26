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У Росії заявили про госпіталізацію трьох поранених українських військових

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 10:59
У Росії заявили про госпіталізацію трьох поранених українських військових
Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Трьох українців госпіталізували в лікарню окупованої Керчі

Трьох українських військових, які постраждали при атаці Росії на кораблі Військово-морських сил України, госпіталізували в лікарню окупованої Керчі (Крим). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в лікарні Керчі знаходяться троє українських військових з легкими пораненнями. Їх стан оцінюється як стабільний.

"Стабільний стан їх, все нормально, не погіршується. Себе почувають чудово", - відзначили в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті захоплення українських кораблів в Азовському морі поранення отримали шестеро військовослужбовців.

Також раніше стало відомо, що захоплені буксир "Яни Капу", бронекатер "Бердянськ" і "Нікополь" українських ВМС доставлені до порту Керчі. Крім того, влада анексованого Криму відкрила кримінальну справу "за незаконний перетин кордону".

Президент України Петро Порошенко звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити кораблі, захоплені в Керченській протоці.
 

 

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