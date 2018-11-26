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Омбудсмен РФ выясняет количество захваченных украинских моряков

Новости » Политика    26.11.2018 - 11:33
Омбудсмен РФ выясняет количество захваченных украинских моряков
Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Украина требует предоставить раненным морякам медицинскую помощь

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выясняет количество захваченных украинских моряков после атаки России на корабли ВМС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, она связалась с Москальковой и, по информации российской стороны, украинские моряки находятся на подконтрольной России территории. Москалькова также направила запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, скольких граждан Украины удерживают и в каком они состоянии.

"Договорились, как только она получит эту информацию, немедленно сообщит мне", - отметила Денисова.

Кроме того, она потребовала предоставить необходимую медицинскую помощь раненым украинцам.

Омбудсмен РФ выясняет количество захваченных украинских моряков

Напомним, ранее сообщалось, что трех военных, которые пострадали при атаке России на украинские корабли, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи.

Также стало известно, что Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав военных моряков, захваченных Российской Федерацией.

 

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