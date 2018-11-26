Омбудсмен РФ выясняет количество захваченных украинских моряков

Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Украина требует предоставить раненным морякам медицинскую помощь

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выясняет количество захваченных украинских моряков после атаки России на корабли ВМС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, она связалась с Москальковой и, по информации российской стороны, украинские моряки находятся на подконтрольной России территории. Москалькова также направила запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, скольких граждан Украины удерживают и в каком они состоянии.

"Договорились, как только она получит эту информацию, немедленно сообщит мне", - отметила Денисова.

Кроме того, она потребовала предоставить необходимую медицинскую помощь раненым украинцам.

Напомним, ранее сообщалось, что трех военных, которые пострадали при атаке России на украинские корабли, госпитализировали в больницу оккупированной Керчи.

Также стало известно, что Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав военных моряков, захваченных Российской Федерацией.