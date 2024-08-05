Олимпиада-2024: Ковтун завоевал серебряную медаль в спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун завершил на второй позиции олимпийские состязания на параллельных брусьях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

20-летний спортсмен набрал 15.500 баллов. Он уступил только китайцу Цзоу Цзиньюаню, который оказался недосягаем для всех с результатом 16.200 пунктов.

Ковтун заработал за сложность упражнения 7.000 баллов, а за выполнение – 8.500 пунктов. В то же время Цзиньюань уступил в сложности (6.900), но компенсировал минимальное отставание от украинца выдающимся исполнением (9.300). Дополнил подиум японец Шинносуке Ока (15.300 баллов).

Украинский атлет Игорь Верняев ошибся при выполнении упражнения и финишировал на 8-й позиции. Опытный гимнаст набрал всего 13.300 баллов. На Олимпиаде-2016 он завоевал золото в этой дисциплине.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, параллельные брусья, мужчины:

Цзоу Цзиньюань (Китай) – 16.200 баллов Илья Ковтун (Украина) – 15.500 Шинносуке Ока (Япония) – 15.300

...8. Олег Верняев (Украина) – 13.300

Для Ковтуна серебряная награда Парижа стала первой олимпийской в ​​карьере. На Олимпиаде-2024 он ранее дважды финишировал четвертым – в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.