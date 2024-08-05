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Сборная Германии с фотофинишем выиграла командный триатлон на Олимпиаде-2024

Париж, Понедельник 05 августа 2024 11:59
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Сборная Германии с фотофинишем выиграла командный триатлон на Олимпиаде-2024 Фото: Призеров Олимпийских игр разделила 1 секунда (x.com/TeamGB)
Автор: Антон Федорцив

Четверка немецких спортсменов триумфовала в очередных олимпийских триатлонных стартах в столице Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Немецкая сборная в составе Тима Хелльвига, Лизы Терч, Лассе Люрса и Лауры Линдеманн преодолела дистанцию за 1:25:39 часа. Они опередили команды США и Великобритании.

Эстафета состояла из плавания в Сене, велозаезда и бега. После первого этапа в лидерах оказались британцы, а лучшее время на втором показала мексиканская сборная. Третий же этап лучше всего провели Португалия и Италия.

Впрочем, главная борьба за победу развернулась. На последних метрах дистанции Линдеманн, американка Тейлор Книбб и британка Бэт Поттер определяли судьбу медалей в забеге на 0,9 км. В конце концов немка опередила оппоненток на 1 секунду.

Олимпиада-2024, триатлон, смешанная эстафета:

  1. Германия
  2. США – +0:00:01
  3. Соединенное Королевство – +0:00:01

К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024.

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