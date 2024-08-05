Сборная Германии с фотофинишем выиграла командный триатлон на Олимпиаде-2024
Четверка немецких спортсменов триумфовала в очередных олимпийских триатлонных стартах в столице Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Немецкая сборная в составе Тима Хелльвига, Лизы Терч, Лассе Люрса и Лауры Линдеманн преодолела дистанцию за 1:25:39 часа. Они опередили команды США и Великобритании.
Эстафета состояла из плавания в Сене, велозаезда и бега. После первого этапа в лидерах оказались британцы, а лучшее время на втором показала мексиканская сборная. Третий же этап лучше всего провели Португалия и Италия.
Впрочем, главная борьба за победу развернулась. На последних метрах дистанции Линдеманн, американка Тейлор Книбб и британка Бэт Поттер определяли судьбу медалей в забеге на 0,9 км. В конце концов немка опередила оппоненток на 1 секунду.
Олимпиада-2024, триатлон, смешанная эстафета:
- Германия
- США – +0:00:01
- Соединенное Королевство – +0:00:01
К слову, ранее подвели итоги соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024.
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