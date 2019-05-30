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"Олімпіку" відмовили у видачі атестата на сезон 2019/20

Новини » Спорт    30.05.2019 - 16:42
"Олімпіку" відмовили у видачі атестата на сезон 2019/20
Фото: футболісти "Олімпіка" (olimpik.com.ua)

Завтра представники клубу проведуть прес-конференцію

Українська асоціація футболу (УАФ) відмовила у видачі "Олімпік" атестата на сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

Отмечатеся, що керівництво прийняло рішення провести завтра, 31 травня, брифінг, на якому представники клубу висловлять свою позицію щодо ситуації, що склалася.

"Олімпік" фінішував дев'ятим в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше дві молодіжні команди "Олімпіка" U-21 і U-19 раніше були дискваліфіковані через участь в договірних матчах. Згідно з регламентом, для участі команди в УПЛ клуб повинен також брати участь і в молодіжних змаганнях.

Нагадаємо, головний тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук вирішив припинити співпрацю з донецьким клубом.

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