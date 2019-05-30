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"Олимпику" отказали в выдаче аттестата на сезон 2019/20

Новости » Спорт    30.05.2019 - 16:42
"Олимпику" отказали в выдаче аттестата на сезон 2019/20
Фото: футболисты "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Завтра представители клуба проведут пресс-конференцию

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказала в выдаче "Олимпик" аттестата на сезон Премьер-лиги 2019/20. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Отмечатеся, что руководство приняло решение провести завтра, 31 мая, брифинг, на котором представители клуба выразят свою позицию относительно ситуации, что сложилась. 

"Олимпик" финишировал девятым в турнирной таблице УПЛ.

Ранее две молодежные команды "Олимпика" U-21 и U-19 ранее были дисквалифицированы из-за участия в договорных матчах. Согласно регламенту, для участия команды в УПЛ клуб должен также чувствовать и в молодежных соревнованиях.

Напомним, главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук решил прекратить сотрудничество с донецким клубом.

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