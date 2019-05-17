ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу

Організація отримала нову назву
Федерація футболу України перейменована в Українську асоціацію футболу. Про це повідомляється на сайті організації.
Рішення було прийнято на конгресі, який пройшов у Запоріжжі 17 травня.
Зазначається, що зроблено це в рамках ребрендингу. Тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF, де букви означають UA - Україна і F - футбол.
Ця ідея отримала схвалення і підтримку від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Нагадаємо, УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію бразильського форварда Жуніора Мораєса і його виступів за збірну України.
Контрольний, етичний і дисциплінарний орган організації відхилив протест суперників української національної команди у відборі на Євро-2020 - Федерацій футболу Люксембургу та Португалії.