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ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу

Новини » Спорт    17.05.2019 - 16:04
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
Фото: ФФУ офіційно перейменована (ffu.ua)

Організація отримала нову назву

Федерація футболу України перейменована в Українську асоціацію футболу. Про це повідомляється на сайті організації.

Рішення було прийнято на конгресі, який пройшов у Запоріжжі 17 травня.

Зазначається, що зроблено це в рамках ребрендингу. Тепер абревіатура в назві англійською виглядає як UAF, де букви означають UA - Україна і F - футбол.

Ця ідея отримала схвалення і підтримку від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Нагадаємо, УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію бразильського форварда Жуніора Мораєса і його виступів за збірну України. 

Контрольний, етичний і дисциплінарний орган організації відхилив протест суперників української національної команди у відборі на Євро-2020 - Федерацій футболу Люксембургу та Португалії.

У ФФУ прокоментували ситуацію із натуралізацією Мораєса Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі Євро-2020
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