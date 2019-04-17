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Шевчук вирішив покинути посаду головного тренера "Олімпіка"

Новини » Спорт    17.04.2019 - 13:12
Шевчук вирішив покинути посаду головного тренера "Олімпіка"
Фото: В'ячеслав Шевчук (facebook.com/fcolympicdonetsk)

Це був його дебют в тренерській кар'єрі

Головний тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук вирішив припинити співпрацю з донецьким клубом. Про це поінформував генеральний директор клубу Олексій Антонов, передає footballua.tv.

Зазначається, що таке рішення керівництво клубу і фахівець ухвалили напередодні. Основна причина відставки Шевчука - незадовільні результати. Піти - це ініціатива самого тренера, який не бачить виходу з кризи. 

Сьогодні, 17 квітня, Шевчук проведе останнє тренування в якості головного тренера "Олімпіка", після чого попрощається з футболістами. Заміну тренеру в клубі поки не знайшли. Швидше за все, виконувати обов'язки буде помічник Шевчука Антон Дяченко.

Шевчук очолив донеччан на початку жовтня 2018 року. Це його дебют в тренерській кар'єрі.

Під керівництвом 39-річного фахівця "Олімпік" не зумів пробитися в топ-6 за підсумками першої частини сезону. На даний момент команда знаходиться на 10 місці (зона перехідних матчів) турнірної таблиці УПЛ.

Шевчук відомий перш за все виступами за донецький "Шахтар" в 2000/01 роках, а також з 2005 по 2016 рік. В цілому зіграв за "гірників" 162 матчі, забив 4 голи. Також на його рахунку 54 матчі за збірну України.

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