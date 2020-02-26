Олімпіаду в Токіо можуть скасувати, а НБУ ввів в обіг оновлену банкноту: новини за 25 лютого

Колаж РБК-Україна

У Криму відпустили чотирьох затриманих українських рибалок, в Україні з'явиться оновлена банкнота номіналом 200 грн, Олімпіаду та Євро-2010 можуть скасувати через коронавірус. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 25 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Захоплені в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в Криму

У Криму відпустили чотирьох затриманих українських рибалок, які були заарештовані Російською Федерацією 15 лютого, вони повинні повернутися в Україну після настання сприятливих погодних умов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами "уповноваженої з прав людини в Криму" Лариси Опанасюк, термін арешту рибалок завершився сьогодні, 25 лютого, після чого всі вони були відпущені з-під арешту.

Нагадаємо, 15 лютого українських рибалок російські спецслужби захопили біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибаков утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

В Туреччині екстрено сів літак через підозру на коронавірус у пасажирів

Літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари у зв’язку з підозрою на наявність в пасажирів коронавірусу. Про це повідомляє видання Hurriyet.

Літак був розвернутий на підльоті до Стамбула, пролетівши до того майже 4 години за вказаним рейсом. Це було зроблено після запиту Міністерства охорони здоров’я Туреччини. Повідомляється, що мінімум у 12 осіб підвищена температура тіла. В аеропорту "Есенбога" введені карантинні заходи.

Суд заарештував чотирьох учасників акції протесту в Нових Санжарах

Суд обрав запобіжний захід чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах у вигляді утримання під вартою. Про це РБК-Україна повідомив представник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, запобіжний захід для чотирьох осіб була обрана за статтею 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями

Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Про це він заявив на всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що якщо не виплатять борги перед шахтарями, то буде справедливо не давати зарплату уряду.

У РНБО є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані

В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю виданню liga.net.

Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак.

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - сказав він.

Білорусь почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи (НПЗ) українським нафтопроводом Одеса-Броди в березні 2020 року. Про це сказав журналістам заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, передають місцеві ЗМІ.

Як зазначив Сизов, зараз ведеться робота по закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, через Україну.

Олімпіаду та Євро-2010 можуть скасувати через коронавірус

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не виключає скасування Олімпіади в Токіо через коронавірус в Японії. Про це заявив член МОК Дік Паунд, передає AP.

За його словами, є три місяці, щоб визначитися, чи загрожує поширення коронавірусу в Японії проведенню Олімпійських ігор. Він також зазначив, що до кінця травня влада зможе взяти коронавірус під повний контроль. Паунд припустив, що в іншому випадку можна очікувати скасування Олімпіади.

Також що в разі погіршення ситуації з епідемією коронавірусу існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу-2020. Про це повідомив віце-президент УЄФА Мішель Уве, передає New York Times.

В Україні з'явилися нові 200 грн: у чому відмінність від старих

В Україні з'явиться оновлена банкнота номіналом 200 грн з зображенням української поетеси Лесі України, як це було і раніше. Однак на купюрі з'являться оновлені елементи. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нова двохсотка отримала нові сучасні елементи захисту: захисну стрічку з цифровим зображенням номіналу і графічним знаком гривні, також на купюрі появися новий елемент SPARK. Він переливається різними кольорами (фото).