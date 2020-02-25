Білорусь почне імпорт нафти трубопроводом Одеса-Броди

Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Закуповувати планують як азербайджанську, так і російську нафту

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи (НПЗ) українським нафтопроводом Одеса-Броди в березні 2020 року. Про це сказав журналістам заступник голови концерну "Белнефтехим" Володимир Сизов, передають місцеві ЗМІ.

Як зазначив Сизов, зараз ведеться робота по закупівлі альтернативної нафти з використанням південного маршруту, через Україну.

"Використовується трубопровідна інфраструктура, нафтопровід Одеса-Броди, як найекономічніший, швидкий і надійний транспорт", - повідомив він.



За словами заступника голови концерну "Белнефтехим", можлива закупка як азербайджанської, так і російської нафти.

"Поставки по" Одеса-Броди "почнуться найближчим часом, в березні. Обсяг - кілька танкерів", - сказав Сизов журналістам.

Нагадаємо, посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) через нафтопровід Одеса-Броди.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.