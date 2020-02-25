Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський запропонував не платити зарплату всьому уряду, якщо не виплатять борги перед шахтарями

Президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. Про це він заявив на всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що якщо не виплатять борги перед шахтарями, то буде справедливо не давати зарплату уряду.

"Я дуже прошу в найближчі два місяці - березень і квітень - закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо пропустимо хоча б добу, тоді, я думаю, буде справедливо, що весь уряд не отримуватиме зарплати в ці місяці", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів провів аудит усіх шахт державного значення та планує підтримати шахти, які економічно доцільно фінансувати. Глава уряду запевнив, що усім шахтарям з інших шахт знайдуть роботу.

Як писало РБК-Україна, в держбюджеті на 2020 рік передбачене додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень. Дана програма дозволить забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.