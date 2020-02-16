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Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок

Новини » Політика     16.02.2020 - 11:43
Стали відомі імена затриманих Росією українських рибалок
Ілюстративне фото (УНІАН)

Імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов

Захоплені Росією українські рибалки є мешканцями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Про це з посиланням на інформацію від мешканців Приморського району повідомив у Facebook народний депутат Павло Мельник.

Імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

"Всі рибалки - мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області", - написав Мельник.

Зазначимо, представництво президента України в анексованому Криму відстежує ситуацію з затриманням Росією українських рибалок в Азовському морі.

У ДПСУ заявили, що Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Зокрема, на відео капітан українського катеру розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море. Також повідомляється, що рибалок затримали ніби-то за браконьєрство.

Раніше стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення та угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

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