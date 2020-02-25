У РНБО є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Україна з'ясовує, хто був у цьому зацікавлений

В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю виданню liga.net.

Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак.

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - сказав він.

РБК-Україна писало, що на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак. Водночас вище керівництво країни наполягає, що трагедія сталася в результаті "людської помилки".

Нагадаємо, глава Офісу президента, коли ще був помічником Володимира Зеленського, Андрій Єрмак не виключав, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ умисно. За його словами, перед відправленням українських експертів в Іран розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.

Для з'ясування всіх обставин українська комісія продовжує роботу в Ірані.