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Суд заарештував чотирьох учасників акції протесту в Нових Санжарах

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 17:23
Суд заарештував чотирьох учасників акції протесту в Нових Санжарах
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Поліція встановлює місце знаходження ще одного підозрюваного

Суд обрав запобіжний захід чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах у вигляді утримання під вартою. Про це РБК-Україна повідомив представник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, запобіжний захід для чотирьох осіб була обрана за статтею 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).

"Сьогодні п'яти особам було повідомлено про підозру. Жовтневим судом Полтави чотирьом з них вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - заявив Сулаєв.

Як зазначили в поліції, ще одна людина також буде доставлений до суду для прийняття рішення про обрання йому запобіжного заходу.

"Його доставлять в суд після того, як буде встановлено місце його перебування", - додав представник поліції Полтавської області.

Раніше Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід одному затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів. За фактом зіткнень поліція відкрила п'ять кримінальних справ стосовно шести осіб.

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