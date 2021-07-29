На Олимпиаде в Токио обнаружили рекордное количество новых COVID-случаев
Фото: на Олимпиаде в Токио обнаружили рекордное количество новых COVID-случаев
Среди участников и персонала Олимпиады в Токио выявили 24 новых случая COVID-19. Это самый большой суточный показатель, который был зарегистрирован с начала игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Известно, что положительный тест на COVID-19 получили 17 жителей Японии и три спортсмена из-за границы, которые проживали в Олимпийской деревне.
По информации Организационного комитета, общее число случаев коронавируса, зафиксированных во время Олимпиады, составляет 193.
Напомним, в Токио количество выявленных случаев коронавируса бьет рекорды: вчера там зафиксировали 3 177 новых заражений.
Добавим, на Олимпиаде обнаружили первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований.