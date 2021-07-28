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Число заражень коронавірусом в Токіо б'є рекорди

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Токіо, Середа 28 липня 2021 11:39
Число заражень коронавірусом в Токіо б'є рекорди Фото: число заражень коронавірусом в Токіо б'є рекорди (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Токіо, де проходять Олімпійські ігри, кількість виявлених випадків коронавірусу сягнула рекордної цифри. Зафіксовано 3 177 нових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Kyodo News.

Зазначено, що ця кількість перевищила попередній рекордний максимум у 2 848 випадків, про які повідомлялося вчора, 27 липня.

Також відомо, що ще 16 осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми в Токіо, отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

За словами організаторів, ці 16 осіб - дев'ять підрядників, чотири офіційних особи, пов'язаних з іграми, два представники ЗМІ та волонтер.

Вони додали, що ніхто з них не зупинявся в Олімпійському селищі.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо виявили перший випадок COVID у спортсмена після змагань.

Додамо, у день відкриття Олімпійських ігор в Токіо Організаційний комітет заявив про 19 нових випадків коронавірусу

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