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Олимпиада-2024: итоги дня 10 августа и медальный зачет

Париж, Воскресенье 11 августа 2024 00:50
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Олимпиада-2024: итоги дня 10 августа и медальный зачет Фото: Трудовое "серебро" Ирины Коляденко (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорцив

Предпоследний день соревнований на Олимпийских играх в Париже завершился. 10 августа копилка сборной Украины пополнилась одной наградой.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Сборная Китая триумфовала в командном многоборье художественной гимнастики. Представительницы Поднебесной победили в обеих частях соревнований – упражнений с обручами и упражнений с лентами и мячами. Украина финишировала на 7-й позиции.

Китаец Ю Цао победил в прыжках в воду с 10-метрового траплина. Золотой медалист набрал 547.50 баллов. Украинский спортсмен Алексей Середа занял 8-е место, отстав от призеров более чем на 70 пунктов.

Новозеландский атлет Хэмиш Керр выиграл соревнования по прыжкам в высоту. Он вместе с американцем Шелби Макьюэном покорил планку на 2.36 м. "Золото" они решили не делить, а в дополнительных попытках лучше стал Керр. Украинец Олег Дорощук – шестой.

Украинка Ирина Коляденко проиграла финал вольной борьбы (до 62 кг). Первенство выиграла японская борчиха Сакура Мотоки. Представительница Украины завоевала серебряную награду после "бронзы" в Токио три года назад.

Сборная США одержала победу над Францией в финале баскетбольного турнира (98:87). Самым результативным в составе американской команды стал Стеф Карри (24 очка). Для него золотая олимпийская награда стала первой в карьере.

Другие финалы одной строкой

  • эфиопец Тамират Тола выиграл классический марафон с олимпийским рекордом

  • словенская скалолазка Яня Гарнбрет получила "золото" в комбинации

  • тяжелоатлетка из Китая Лю Хуаньхуа триумфовала в весовой категории до 102 кг

  • сборная Франции выиграла мужской волейбольный турнир

  • чех Йозеф Достал победил в соревновании каяков на 1000 м

  • новозеландская гребчиха Лиза Каррингтон триумфовала в заплыве каяков на 500 м

  • Кейти Винсент из Канады завоевала золотую медаль в соревновании каноэ на 200 м

  • Норвегия выиграла женский гандбольный турнир

  • сборная Китая выиграла командное первенство по настольному теннису среди женщин

  • Испания триумфовала в женском турнире по водному поло

  • норвежка Сольфрид Эйла Амена Коанда завоевала "золото" в тяжелой атлетике (до 81 кг)

  • футбольная сборная США выиграла женский чемпионат

  • египетский спортсмен Ахмед Эльгенди победил в современном пятиборье

  • сборная Португалии триумфовала в велоспорте (мэдисон)

  • кениец Эммануэль Ваньоньи завоевал золотую награду на 800-метровке

  • американская бегунья Масаи Расселл победила на 100 м с барьерами

  • Якоб Ингебригтсен из Норвегии выиграл забег на 5000 м

  • кенийка Фейт Кипьегон триумфовала на дистанции 1500 м

  • японская атлетка Харука Китагучи завоевала "золото" в метании копья

  • США победили в мужской эстафете 4x400 м

  • американская сборная триумфовала и в женской эстафете 4x400 м

  • Китай выиграл соревнования дуэтов в художественном плавании

  • тайванка Линь Юй Тин завоевала золотую медаль в боксе (до 57 кг)

  • новозеландская гольфистка Лидия Ко выиграла индивидуальный турнир

  • Разамбек Жамалов из Узбекистана завоевал "золото" в вольной борьбе (до 74 кг)

  • грузин Гено Петриашвили победил в вольной борьбе в категории до 125 кг

  • канадский бибой Фил Уизард триумфовал в брейкинге

  • Ариан Салими из Ирана выиграл соревнования в тхэквондо (+80 кг)

  • узбек Абдумалик Халоков завоевал золотую медаль в боксе (до 57 кг)

  • французская тхэквондистка Альтеа Лорен победила в категории +67 кг

  • Лаша Талахадзе из Грузии триумфовал в тяжелой атлетике (свыше 102 кг)

  • шведы Давид Ахман и Юнатан Хелльвиг выиграли "золото" в пляжном волейболе

  • китайская боксерша Ли Цянь победила в категории до 75 кг

  • Баходир Жалолов из Узбекистана выиграл боксерский турнир в тяжелом весе

Олимпиада-2024: итоги дня 10 августа и медальный зачет

Китай и США продолжили держать интригу по поводу победителя общего зачета команд. Перед последним соревновательным днем в лидерах осталась Поднебесная – 39 золотых медалей и 90 в целом. В свою очередь американские спортсмены завоевали 38 "золот" и 122 награды разных сортов. В тройке лидеров закрепилась сборная Австралии с полсотней медалей.

К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.

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