Зимова Олімпіада 2022: кореєць виграв "золото" в шорт-треку
Фото: фініш фінального забігу (olympics.com)
Відбувся фінал змагань в чоловічому шорт-треку на дистанції 1500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фінальному заїді брали участь десять спортсменів з семи різних країн. Найбільше представництво мала Корея – три учасники.
Найшвидшим виявився корейський шорт-трекіст Хван Де Хон. Для 22-річного корейця це друга олімпійська нагорода в кар’єрі, на минулій Олімпіаді він здобув "срібло".
Призери змагань з шорт-треку:
"золото" – Хван Де Хон (Корея) – 2:09,219
"срібло" – Стівен Дюбуа (Канада) – 2:09,254
"бронза" – Семен Єлістратов (ОКР) – 2:09,267
Нагадаємо, що німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві