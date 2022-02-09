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Зимова Олімпіада 2022: кореєць виграв "золото" в шорт-треку

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Пекін, Середа 09 лютого 2022 15:52
Зимова Олімпіада 2022: кореєць виграв "золото" в шорт-треку Фото: фініш фінального забігу (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбувся фінал змагань в чоловічому шорт-треку на дистанції 1500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному заїді брали участь десять спортсменів з семи різних країн. Найбільше представництво мала Корея – три учасники.

Найшвидшим виявився корейський шорт-трекіст Хван Де Хон. Для 22-річного корейця це друга олімпійська нагорода в кар’єрі, на минулій Олімпіаді він здобув "срібло".

Призери змагань з шорт-треку:

"золото" – Хван Де Хон (Корея) – 2:09,219

"срібло" – Стівен Дюбуа (Канада) – 2:09,254

"бронза" – Семен Єлістратов (ОКР) – 2:09,267

Нагадаємо, що німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві

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