Олімпіада-2022: підсумки дня 18 лютого та медальний залік

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 18 лютого:

Китаянка Ейлін Гу завоювала "золото" у фрістайлі. Вона перемогла в дисципліні хайфпайп із результатом 95,22 бала. Другою стала Кессі Шарп з Канади, а доповнила подіум її співвітчизниця Рейчел Каркер.

Біатлонний мас-старт серед жінок виграла Жустін Бреза-Буше (Франція). Срібна нагорода дісталася норвежці Тіріл Екгофф. Третьою фінішувала Марте Рейселанн-Ольсбу з Норвегії. Єдина українка – Юлія Джима – з трьома промахами посіла 7-ме місце.

Чоловічий скікрос завершився подвійним успіхом Швейцарії. Золоту медаль взяв Раян Регез, а зі срібною нагородою поїде додому Алекс Фіва. На третій позиції завершив змагання Сергій Ридзик (ОКР).

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо переміг у чоловічому мас-старті. Він на понад 40 секунд випередив шведа Мартіна Понсілуому. "Бронзу" виборов ще один представник Норвегії – Ветле Шостад Крістіансен. Українці опинилися за межами топ-20.

У ковзанярському спорті чергове "золото" вибороли Нідерланди. Томас Крол став чемпіоном на дистанції 1000 м. Також на п'єдестал піднялися Лоран Дюбрей (Канада) та норвежець Ховар Лорентсен.