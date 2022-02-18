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Олімпіада-2022: підсумки дня 18 лютого та медальний залік

Автор: Антон Федорців

Чотирнадцятий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 18 лютого розіграли п'ять комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 18 лютого:

Китаянка Ейлін Гу завоювала "золото" у фрістайлі. Вона перемогла в дисципліні хайфпайп із результатом 95,22 бала. Другою стала Кессі Шарп з Канади, а доповнила подіум її співвітчизниця Рейчел Каркер.

Біатлонний мас-старт серед жінок виграла Жустін Бреза-Буше (Франція). Срібна нагорода дісталася норвежці Тіріл Екгофф. Третьою фінішувала Марте Рейселанн-Ольсбу з Норвегії. Єдина українка – Юлія Джима – з трьома промахами посіла 7-ме місце.

Чоловічий скікрос завершився подвійним успіхом Швейцарії. Золоту медаль взяв Раян Регез, а зі срібною нагородою поїде додому Алекс Фіва. На третій позиції завершив змагання Сергій Ридзик (ОКР).

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо переміг у чоловічому мас-старті. Він на понад 40 секунд випередив шведа Мартіна Понсілуому. "Бронзу" виборов ще один представник Норвегії – Ветле Шостад Крістіансен. Українці опинилися за межами топ-20.

У ковзанярському спорті чергове "золото" вибороли Нідерланди. Томас Крол став чемпіоном на дистанції 1000 м. Також на п'єдестал піднялися Лоран Дюбрей (Канада) та норвежець Ховар Лорентсен.

Нагадаємо, що українська бобслеїстка Гунько здала позитивний допінг-тест на зимовій Олімпіаді-2022.

До слова, на відсторонення спортсменки відреагував президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.

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