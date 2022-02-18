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Президент федерації бобслею прокоментував виявлений в організмі українки допінг

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Пекін, П'ятниця 18 лютого 2022 13:28
Президент федерації бобслею прокоментував виявлений в організмі українки допінг Фото: Лідія Гунько (Facebook.com/DreamGoUA)
Автор: Андрій Вирва

Президент федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич прокоментував позитивну допінг-пробу бобслеїстки Лідії Гунько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді. В її організмі було виявлено речовину дигідротестостерон, яка заборонена Всесвітнім антидопінговим агентством.

Гераскевич заявив, що Гунько здала пробу 10 лютого, і вона не виявила жодних заборонених речовин в її організмі, а в пробі від 14 лютого знайшли заборонені речовини.

"Все було нормально, і ми навіть не сумнівалися у тому, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що у цьому нема жодного сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти з'їв. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати. Ми це все прекрасно розуміли й взагалі за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо", – сказав Гераскевич.

За словами президента федерації, допінг потрапив до організму української спортсменки ймовірно через м’ясо.

Звідки це взялося і ця речовина - точно така ж, яку у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а у нашому селищі знайшли у іранського гірськолижника. Незрозуміло. І між тими тестами, між 10 та 14 лютого Лідія вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо у Китаї, тому що там незаборонено додавати ті речовини, які заборонені у спорті, у раціон худоби

Гераскевич заявив, що федерація буде боротися за Гунько у допінг-справі. І упевнений у її невинуватості.

На Олімпійських іграх в Пекіні Гунько виступала в монобобі та посіла останнє, 20-е місце.

Лідія стала першою українкою, яка представляла країну в олімпійських змаганнях з бобслею.

Нагадаємо, що раніше лижницю Валентину Камінську також відсторонили від змагань на Олімпіаді. Вона стала першою українкою, у якої виявили позитивний допінг-тест.

Додамо, що нідерландський ковзаняр Крол став олімпійським чемпіоном.

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