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Олімпіада 2022 в Пекіні: нідерландський ковзаняр Крол став олімпійським чемпіоном

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Пекін, П'ятниця 18 лютого 2022 12:59
Олімпіада 2022 в Пекіні: нідерландський ковзаняр Крол став олімпійським чемпіоном Фото: Томас Крол (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінальній забіг з ковзанярського спорту серед чоловіків. Переможцем став Томас Крол з Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

На старт змагань вийшло 30 спортсменів.

Найшвидше пробіг 1000 метрів – нідерландець Томас Крол. Для 29-річного спортсмена це друга нагорода на Іграх в Пекіні, після "срібла" на дистанції 1500 метрів.

Друге місце посів канадець Лоран Дюбрей. Бронзову нагороду виграв норвежець Ховар Лорентсен.

Ковзанярський спорт, чоловіки, 1000 метрів:

  1. Томас Крол (Нідерланди) – 1:07,92
  2. Лоран Дюбрей (Канада) – 1:08,32
  3. Ховар Лорентсен (Норвегія) – 1:08,48

Нагадаємо, що Йоганнес Бьо здобув четверте "золото" в біатлоні, вигравши мас-старт.

До слова, жіночий мас-старт завершився перемогою француженки Жустін Бреза-Буше.

Додамо, що швейцарці тріумфували в чоловічому скікросі.

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