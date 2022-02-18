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Олімпіада 2022 в Пекіні: китаянка завоювала золото в лижному хафпайпі

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Китай, П'ятниця 18 лютого 2022 07:28
Олімпіада 2022 в Пекіні: китаянка завоювала золото в лижному хафпайпі Фото: китаянка стала чемпіонкою лижному хафпайпі (olympics.com/)
Автор: Наталья Скороход

На Олімпійських Іграх в Пекіні розіграли медалі в хафпайпі серед жінок. Золото отримала спортсменка з Китаю Ейлін Гу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат Олімпійські ігри.

Гу завоювала третю медаль для господарів Олімпіади. Вона набрала 95,22 бала з другої спроби.

Срібло дісталося представниці Канади Кессі Шарп. Вона набрала 90,75 бала.

Третє місце також посіла спортсменка з Канади Рейчел Каркер. Вона набрала 87,75 бала.

Нагадаємо, що 18 лютого три українці виступлять на Олімпійських іграх у Пекіні. Вони покажуть свої вміння в жіночому і чоловічому біатлоні.

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