Олімпіада 2022 в Пекіні: китаянка завоювала золото в лижному хафпайпі
Фото: китаянка стала чемпіонкою лижному хафпайпі (olympics.com/)
На Олімпійських Іграх в Пекіні розіграли медалі в хафпайпі серед жінок. Золото отримала спортсменка з Китаю Ейлін Гу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат Олімпійські ігри.
Гу завоювала третю медаль для господарів Олімпіади. Вона набрала 95,22 бала з другої спроби.
Срібло дісталося представниці Канади Кессі Шарп. Вона набрала 90,75 бала.
Третє місце також посіла спортсменка з Канади Рейчел Каркер. Вона набрала 87,75 бала.
Нагадаємо, що 18 лютого три українці виступлять на Олімпійських іграх у Пекіні. Вони покажуть свої вміння в жіночому і чоловічому біатлоні.