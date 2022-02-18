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Олимпиада-2022: итоги дня 18 февраля и медальный зачет

Автор: Антон Федорцив

Четырнадцатый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 18 февраля разыграли пять комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 18 февраля:

Китаянка Эйлин Гу завоевала"золото" во фристайле. Она победила в дисциплине хайфпайп с результатом 95,22 балла. Второй стала Кэсси Шарп из Канады, а дополнила подиум ее соотечественница Рейчел Каркер.

Биатлонный масс-старт среди женщин выиграла Жюстин Бреза-Буше (Франция). Серебряная награда досталась норвежке Тирил Экгофф. Третьей финишировала Марте Рейселанн-Ольсбу из Норвегии. Единственная украинка – Юлия Джима – с тремя промахами заняла 7-е место.

Мужской ски-кросс завершился двойным успехом Швейцарии. Золотую медаль взял Райан Регез, а с серебряной наградой уедет домой Алекс Фива. На третьей позиции завершил соревнования Сергей Ридзик (ОКР).

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в мужском масс-старте. Он на более 40 секунд опередил шведа Мартина Понсилуому. "Бронзу" завоевал еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен. Украинцы оказались за пределами топ-20.

В конькобежном спорте очередное "золото" завоевали Нидерланды. Томас Крол стал чемпионом на дистанции 1000 м. Также на пьедестал поднялись Лоран Дюбрей (Канада) и норвежец Ховар Лорентсен.

Напомним, что украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на зимней Олимпиаде-2022.

К слову, на отстранение спортсменки отреагировал президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич.

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