ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные "луки" Шаманской, Дорофеевой и Брежневой

Четверг 18 декабря 2025 13:45
UA EN RU
Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные "луки" Шаманской, Дорофеевой и Брежневой Алина Шаманская, Надя Дорофеева и Вера Брежнева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Экомех окончательно закрепился среди главных модных трендов сезона. Украинские звезды все чаще выбирают объемные шубы для повседневных образов, доказывая, что стиль и комфорт можно сочетать без лишнего пафоса.

Как носят трендовые шубы певицы Вера Брежнева и Надя Дорофеева, а также блогерша Алина Шаманская - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Вера Брежнева

Певица продемонстрировала пример так называемой "непринужденной роскоши". Во время визита в галерею Dior в Париже Брежнева появилась в объемной шубе из экомеха нежного пастельно-голубого оттенка.

Длинный пушистый ворс, имитирующий шерсть ламы, создает выразительный объем и соответствует актуальным трендам. Светлый холодный цвет подчеркивает облик артистки и освежает образ.

Объемный верх Брежнева уравновесила светлыми широкими брюками свободного кроя, визуально вытягивающими силуэт.

Весь "лук" построен на пастельной монохромной гамме, что делает его гармоничным и уместным в современной городской среде.

Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные &quot;луки&quot; Шаманской, Дорофеевой и БрежневойВера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Алина Шаманская

Другой подход к тренду продемонстрировала Алина Шаманская, сделав ставку на контраст текстур и лаконичность деталей.

В ее образе ключевым элементом стала короткая шуба из густого экомеха молочного оттенка, которую она дополнила черными брюками из искусственной кожи.

Такой цвет традиционно ассоциируется с минимализмом и визуально смотрится дорого. Короткий фасон с объемным воротником или капюшоном формирует современный силуэт и придает образу динамики.

Единственный яркий акцент - красный маникюр, оживляющий сдержанную палитру. Темный низ в сочетании со светлым верхом помогает сохранить баланс пропорций и визуально делает стройнее фигуру.

Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные &quot;луки&quot; Шаманской, Дорофеевой и БрежневойАлина Шаманская (скриншот)

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева выбрала формат городского шика с элементами утилитарного стиля.

Ее образ построен на многослойности: темно-коричневая шуба с густым блестящим ворсом сочетается со светлым фактурным кардиганом на молнии.

Певица дополнила "лук" широкими черными брюками и массивными ботинками, что снижает формальность мехового изделия. Отдельное внимание привлекают аксессуары, в частности, шапка-бини, которая гармонично поддерживает общую цветовую гамму.

Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные &quot;луки&quot; Шаманской, Дорофеевой и БрежневойНадя Дорофеева (скриншот)

Все три образа демонстрируют главный модный вектор сезона: шуба из экомеха перестает быть атрибутом вечернего гардероба и становится универсальной вещью для повседневных городских образов.

Правильные пропорции, спокойная цветовая палитра и сочетание с базовыми вещами позволяют интегрировать тренд в ежедневный стиль без чрезмерной театральности.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW