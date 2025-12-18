Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные "луки" Шаманской, Дорофеевой и Брежневой
Экомех окончательно закрепился среди главных модных трендов сезона. Украинские звезды все чаще выбирают объемные шубы для повседневных образов, доказывая, что стиль и комфорт можно сочетать без лишнего пафоса.
Как носят трендовые шубы певицы Вера Брежнева и Надя Дорофеева, а также блогерша Алина Шаманская - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Вера Брежнева
Певица продемонстрировала пример так называемой "непринужденной роскоши". Во время визита в галерею Dior в Париже Брежнева появилась в объемной шубе из экомеха нежного пастельно-голубого оттенка.
Длинный пушистый ворс, имитирующий шерсть ламы, создает выразительный объем и соответствует актуальным трендам. Светлый холодный цвет подчеркивает облик артистки и освежает образ.
Объемный верх Брежнева уравновесила светлыми широкими брюками свободного кроя, визуально вытягивающими силуэт.
Весь "лук" построен на пастельной монохромной гамме, что делает его гармоничным и уместным в современной городской среде.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Алина Шаманская
Другой подход к тренду продемонстрировала Алина Шаманская, сделав ставку на контраст текстур и лаконичность деталей.
В ее образе ключевым элементом стала короткая шуба из густого экомеха молочного оттенка, которую она дополнила черными брюками из искусственной кожи.
Такой цвет традиционно ассоциируется с минимализмом и визуально смотрится дорого. Короткий фасон с объемным воротником или капюшоном формирует современный силуэт и придает образу динамики.
Единственный яркий акцент - красный маникюр, оживляющий сдержанную палитру. Темный низ в сочетании со светлым верхом помогает сохранить баланс пропорций и визуально делает стройнее фигуру.
Алина Шаманская (скриншот)
Надя Дорофеева
Певица Надя Дорофеева выбрала формат городского шика с элементами утилитарного стиля.
Ее образ построен на многослойности: темно-коричневая шуба с густым блестящим ворсом сочетается со светлым фактурным кардиганом на молнии.
Певица дополнила "лук" широкими черными брюками и массивными ботинками, что снижает формальность мехового изделия. Отдельное внимание привлекают аксессуары, в частности, шапка-бини, которая гармонично поддерживает общую цветовую гамму.
Надя Дорофеева (скриншот)
Все три образа демонстрируют главный модный вектор сезона: шуба из экомеха перестает быть атрибутом вечернего гардероба и становится универсальной вещью для повседневных городских образов.
Правильные пропорции, спокойная цветовая палитра и сочетание с базовыми вещами позволяют интегрировать тренд в ежедневный стиль без чрезмерной театральности.
