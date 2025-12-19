ua en ru
Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночи

Пятница 19 декабря 2025 07:15
Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночи Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в преддверии Нового года 2026 показала праздничный образ, в котором сочетаются элегантность, символизм и актуальные модные тренды.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Короткое платье с бахромой и пайетками

Главным элементом новогоднего "лука" стало приталенное платье в длине мини, полностью расшитое пайетками. Благодаря сочетанию серых и сиреневых оттенков ткань создает сложный мерцающий эффект, напоминающий переливы змеиной кожи.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиАктриса показала стильный лук (скриншот)

Именно такая фактура стала ключевым акцентом образа, позволив отказаться от излишних декоративных элементов и сосредоточиться на фактуре материала.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиЛилия Ребрик (скриншот)

Несмотря на активное сияние, платье выглядит сдержанно и элегантно. Этому способствует продуманный крой: высокий воротник-стойка и длинные рукава уравновешивают длину мини и придают образу благородства.

Дополнительную динамику наряду придает серебристая бахрома, расположенная на плечах и рукавах. Во время движения она подчеркивает пластику силуэта и создает праздничный эффект без излишнего пафоса.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиЛук Лилии Ребрик (скриншот)

Элегантные туфли

Обувь Лилия Ребрик подобрала в сдержанной классической стилистике. Актриса выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке в нежном пудро-розовом оттенке.

Такое решение позволило сбалансировать блеск платья и избежать перегрузки темным цветом. Светлый оттенок обуви также зрительно удлиняет ноги и придает образу легкости.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиЛилия Ребрик задает тренды (скриншот)

Прическа

Прическа стала логическим продолжением всеобщей концепции элегантности. Лилия оставила волосы распущенными, уложив их в мягкие голливудские локоны.

Такой выбор подчеркнул женственность образа и придал ему нотки классического гламура, традиционно ассоциирующегося с новогодними выходами.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиОльга Атанасова и Лилия Ребрик (скриншот)

Образ Лилии Ребрик демонстрирует, как можно сочетать актуальные модные тенденции с символикой рока, сохраняя при этом баланс между яркостью и изысканностью.

Сияние пайеток, продуманный крой и сдержанные аксессуары сделали этот праздничный лук универсальным примером элегантного новогоднего стиля.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиРебрик задает тренды (скриншот)

Как повторить образ Лилии Ребрик

1. Идеальное платье

Силуэт: выбирайте приталенное платье длины мини с длинными рукавами и высоким воротником. Такой фасон позволяет сделать акцент на ногах, оставляя верх образа сдержанным.

Материал: ищите ткани, густо расшитые мелкими пайетками (блестками) в глубоких металлических или темных оттенках, создающих эффект мерцания при искусственном освещении.

2. Динамический декор - бахрома

Главный акцент: особенность образа Лилии - тонкая серебристая бахрома, украшающая линию плечей и рукава.

Эффект: это придает наряду легкости и делает каждое ваше движение живым. Если вы не нашли готовое платье, такое бахрому можно добавить в ателье как отдельный элемент.

3. Обувь как нейтральное дополнение

Классика: чтобы не перегружать образ лишним блеском, добавьте лаконичные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Цветовая гамма: Светло-розовый, бежевый или чудесный оттенок обуви поможет визуально удлинить линию ног и сделает образ более хрупким.

4. Прическа и макияж

Голливудский шик: мягкие, ухоженные локоны придают образу женственности и завершенности.

Акцент на лицо: выберите выразительную помаду темного или классического красного оттенка и сделайте сияющий макияж глаз, чтобы лицо гармонировало с блеском платья.

Сияние и бахрома: Лилия Ребрик показала идеальный образ для новогодней ночиЛилия Ребрик показала образ на Новый год 2026 (скриншот)

