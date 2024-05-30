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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Четверг 30 мая 2024 03:40
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и многих областях Украины в ночь на 30 мая объявлена воздушная тревога? а позже - по всей территории страны. Причиной является очередная комбинированная воздушная атака российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию.

Сигнал тревоги в столице раздался около половины четвертого ночи. В других регионах на севере страны, на юге, частично в центре, востоке и западе - также объявлена тревога.

"Ракетная опасность в северных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - рассказали военные.

Так, до этого были зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101 по Украине бортами Ту-95 в районе Энгельса (РФ).

Ракетная опасность также объявлялась для Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, до сих пор фиксируется нахождение дронов-камикадзе противника над небом в разных регионах Украины. Работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским целям.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Ночная воздушная атака 30 мая

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 маня российские захватчики запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед".

Позже стало известно, что в Днепре и пригороде прозвучали звуки взрывов.

Кроме того, враг обстрелял Харьков и район, осуществив ракетный удар. Была повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшее, произошли пожары.

Сообщалось о взрывах и в Хмельницкой области.

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