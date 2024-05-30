Россияне уничтожили исторический памятник в Харьковской области: обнародовано видео последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Малоданиловской общины Александра Гололобова.

Гололобов также обнародовал видео последствий попаданий. Судя по кадрам, ракетный удар был нанесен по манежу Харьковского зооветеринарного института.

"Война с лошадьми, козами, свиньями, кроликами и коровами. Исторический памятник, место где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено", - написал он.

Ночная атака на Украину 30 мая

В ночь на 30 мая около 2:00 агрессор атаковал пятью ракетами ЗРК С-300 объекты инфраструктуры и жилой массив Малоданиловской общины в Харьковской области.

Пострадал жилой микрорайон, магазины, медицинское учреждение, помещения библиотеки, спортивной школы. Без окон оказались более 100 квартир.

Всего по Харькову и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода. В результате обстрела в городе пострадали четыре человека.

Добавим, что этой ночью агрессор запускал крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95 из района города Энгельс. Все ракеты были нацелены на район города Староконстантинова Хмельницкой области.

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