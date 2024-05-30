В Харькове и районе раздались взрывы: россияне нанесли удары

В Харькове и в районе в ночь на 30 мая прогремели несколько взрывов из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского мэра Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

В городе было слышно серию взрывов. Они прогремели после двух часов ночи.

В ОВА заявили, что российские оккупанты наносят удары, и призвали жителей Харькова и района находиться в укрытиях!

"В Харькове очень громко! Будьте осторожны!!" – написал мэр города в своем Telegram.

Также военные говорят о ракетной атаке. Так, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) сообщил о повторных пусках вражеских ракет.

Добавим, перед этой ночью, около 00:50, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о пусках противником управляемых авиационных бомб на Харьковскую область.

Что известно об обстреле

Позже глава Молоданиловской общины Харьковской области Александр Гололобов отметил в своем Telegram, что враг наносил удары по этой общины. По его словам, было слышно по меньшей мере четыре взрыва

Как проинформировал руководитель Харьковской ОВА, этой ночью росармия нанесла по меньшей мере 5 ударов.

"Часть - по населенным пунктам Харьковского района", - рассказал Синегубов.

Позже в ОВА добавили, что под ракетный удар попала также Малая Даниловка в Харьковской области.

Как рассказал Синегубов, есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

"В общей сложности по городу и области армия РФ выпустила 8 ракет с территории Белгорода", - уточнил он.

Воздушная атака ночью 30 мая

Напомним, ранее в Воздушных силах сообщили о фиксации "Шахедов", запустивших войска РФ по Украине в ночь на 30 мая. Тревога первоначально была объявлена ​​на юге страны. Позже стало известно о нескольких группах ударных беспилотников, и воздушная тревога распространилась на большую часть территории Украины.

Также сообщалось о работе ПВО в некоторых регионах. Кроме того, стало известно, что в районе города Днепр прогремели взрывы.