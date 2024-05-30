В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что в 1:57 в области объявили воздушную тревогу. Впоследствии на территории области были слышны звуки взрывов.

Атака "Шахедами" по Украине

Вечером 29 мая в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске россиянами ударных дронов "Шахед".

Сначала тревогу объявили на юге страны, а затем она распространилась на центральные и западные области.

После 1:00 были слышны звуки взрывов в Днепре и пригороде областного центра.

Кроме того, враг ударил по критической инфраструктуре одного из районов Харькова.

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