В Хмельницкой области прогремели взрывы
Фото: в Хмельницкой области прогремели взрывы во время тревоги (ОК "Юг")
В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что в 1:57 в области объявили воздушную тревогу. Впоследствии на территории области были слышны звуки взрывов.
Атака "Шахедами" по Украине
Вечером 29 мая в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске россиянами ударных дронов "Шахед".
Сначала тревогу объявили на юге страны, а затем она распространилась на центральные и западные области.
После 1:00 были слышны звуки взрывов в Днепре и пригороде областного центра.
Кроме того, враг ударил по критической инфраструктуре одного из районов Харькова.
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