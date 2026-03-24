В Ровенской области известного оленя Бориса сбила машина: что установила полиция

10:46 24.03.2026 Вт
Это животное - своеобразный талисман для жителей Заречного
aimg Ирина Костенко
Олень Борис попал под колеса авто (кадр из видео: youtube.com/@irysik3076/Tokmina Iryna)

В Заречном Ровенской области произошел наезд на известного среди местных жителей оленя Бориса. Полицейские уже разыскали водителя, которая сбила животное и скрылась с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Полиции Ровенской области в Facebook.

Когда стало известно о наезде на животное

Украинцам рассказали, что в понедельник, 23 марта, в полицию около 19:15 поступило сообщение от 57-летнего жителя поселка городского типа Заречное (в Варашском районе Ровенской области).

Он рассказал, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся.

О чем впоследствии узнали полицейские

Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница.

Уточняется, что она ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар.

Машина, которой был сбит олень (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

"Водитель объяснила работникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее проживания", - сообщили гражданам.

Отмечается, что "согласно осмотру водитель легковушки была трезвая".

Женщина, совершившая ДТП, была трезвая (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Что известно о состоянии оленя Бориса

"Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного", - рассказали правоохранители.

Олень Борис (кадр из видео: youtube.com/@irysik3076/Tokmina Iryna)

Сообщается, что олень получил травмы, однако угрозы его жизни - нет.

"Он находится под наблюдением егеря", - уточнили в полиции.

Публикация полиции (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Как могут наказать водителя

В завершение украинцам сообщили, что работники полиции составили на нарушительницу три админматериала:

  • по статье 124 КУоАП - ДТП механика;
  • по части 1 статьи 126 КУоАП - управление транспортным средством без страхового полиса;
  • по статье 122-4 КУоАП - оставление места ДТП.

