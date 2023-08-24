В оккупированном Севастополе прогремели сильные взрывы
Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 24 августа, вечером местные жители услышали громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧП/Севастополь" в Telegram.
По информации пропагандистского канала, всего в городе услышали пять взрывов. Они раздаются в Гагаринском районе Севастополя.
Ни официальные источники, ни так называемые "власти" полуострова пока никак не комментировали инцидент.
Обновлено 21:42
По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, причиной взрывов якобы являются военные учения в Казачьей бухте, которая находится в 15 километрах от центра города.
На учениях "проводят стрельбы из ручных гранатометов", рассказал оккупант.
Он уточнил, что "тренировка продлится до 23:00".
Взрывы в Крыму
Напомним, последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению вражеских солдат, техники и складам с боеприпасами.
Вчера, 23 августа, украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.
При этом сегодня, 24 августа, наши военные провели спецоперацию на полуострове, в ходе которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.
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