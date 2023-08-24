В оккупированном Севастополе прогремели сильные взрывы

Во временно оккупированном Севастополе сегодня, 24 августа, вечером местные жители услышали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ЧП/Севастополь" в Telegram .

По информации пропагандистского канала, всего в городе услышали пять взрывов. Они раздаются в Гагаринском районе Севастополя.

Ни официальные источники, ни так называемые "власти" полуострова пока никак не комментировали инцидент.

Обновлено 21:42

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, причиной взрывов якобы являются военные учения в Казачьей бухте, которая находится в 15 километрах от центра города.

На учениях "проводят стрельбы из ручных гранатометов", рассказал оккупант.

Он уточнил, что "тренировка продлится до 23:00".

Взрывы в Крыму

Напомним, последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению вражеских солдат, техники и складам с боеприпасами.

Вчера, 23 августа, украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом сегодня, 24 августа, наши военные провели спецоперацию на полуострове, в ходе которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.