В ГУР рассказали о потерях россиян во время спецоперации в Крыму

В результате спецоперации ГУР на оккупированном полуострове Крым было уничтожено по меньшей мере 30 россиян и повреждены четыре быстроходных катера.

Как сообщает РБК-Украина об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов "Общественному Крыму".

По предварительным данным именно в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Кроме этого там расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Высадка ГУР в Крыму

Сегодня СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около пяти часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что сегодняшняя вылазка носила характер рейда. Она показала, что остров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.