ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи

Севастополь, Четвер 24 серпня 2023 21:18
UA EN RU
В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 серпня, увечері місцеві жителі почули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НП/Севастополь" у Telegram.

За інформацією пропагандистського каналу, загалом у місті почули п'ять вибухів. Вони лунають у Гагарінському районі Севастополя.

Ні офіційні джерела, ні так звана "влада" півострова поки що ніяк не коментували інцидент.

Оновлено 21:42

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, причиною вибухів нібито є військові навчання у Козачій бухті, яка знаходиться за 15 кілометрів від центру міста.

На навчаннях "проводять стрільби з ручних гранатометів", розповів окупант.

Він уточнив, що "тренування триватиме до 23:00".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Учора, 23 серпня, українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому сьогодні, 24 серпня, наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Севастопіль Крым Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам