Поражение кораблей "Ямал" и "Азов": в ВСУ рассказали о последствиях для оккупантов

В результате удара украинскими военными по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, поражение российских военных десантных кораблей имеет для оккупантов несколько факторов влияния, таких как логистика и способность управления войсками.

"Соответственно происходит переориентация в управлении войсками, переориентация сил и средств, поскольку утрачены конкретные руководители. Кроме того, это мощный морально-психологический удар по войску в целом. Когда они чувствуют, что даже в таких глубоких тылах происходит мощная работа Сил обороны и вмешательство в дальнейшем развитии боевых действий", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что у украинских защитников еще много работы и объектов.

"То, что логистика, в частности, флота, снова оказалась под ударом, - это опять-таки может сковать корабельно-катерный состав и заставить его оставаться в пункте базирования как можно дольше", - сказала спикер.