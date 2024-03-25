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В сети показали фото пораженного узла связи оккупантов в Севастополе после удара ВСУ

Севастополь, Понедельник 25 марта 2024 20:45
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В сети показали фото пораженного узла связи оккупантов в Севастополе после удара ВСУ Архивное фото: в сети показали фото пораженного узла связи оккупантов в Севастополе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе поврежден после недавнего удара ВСУ по зданию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что местный житель сделал фотографию информационно-вычислительного центра оккупантов, который расположен на улице Руднева в Севастополе.

В сети показали фото пораженного узла связи оккупантов в Севастополе после удара ВСУ

Фото: Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ (t.me/Crimeanwind)

В ночь на 24 марта по нему нанесли ракетный удар Вооруженные силы Украины. На фото можно увидеть, что в здании был пожар.

Telegram-канал отметил, что центр занимался расчетами траекторий ракет. В результате удара, могло погибнуть 34 оккупанта, а еще 10 получили ранения.

Удар по Севастополю

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Севастополе мог быть уничтожен узел связи Черноморского флота оккупантов. Это важный элемент для управления войсками.

Позже были опубликованы спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

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