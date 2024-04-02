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В оккупированном Севастополе были взрывы: в части города нет света

Севастополь, Вторник 02 апреля 2024 04:09
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В оккупированном Севастополе были взрывы: в части города нет света Фото: в оккупированном Севастополе были взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированном Севастополе ночью 2 апреля были взрывы. Часть жителей осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Севастополь INFO.

По словам очевидцев было слышно два взрыва. После них в районе пропал свет.

"Что-то два раза громко бахнуло в районе 02:05! В районе пропало освещение и свет", - сообщает источник.

Позже местные паблики сообщили об проблемах на подстанции.

"Предварительно, неисправности на подстанции", - сообщили на канале.

Взрывы в Севастополе

В конце марта ВСУ поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". ВСУ рассказали о последствиях для оккупантов

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.

Позже стало известно об поражении узла связи оккупантов в Севастополе после удара ВСУ.

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