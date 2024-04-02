В окупованому Севастополі були вибухи: у частині міста немає світла
У тимчасово окупованому Севастополі вночі 2 квітня були вибухи. Частина мешканців залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Севастополь INFO.
За словами очевидців, було чути два вибухи. Після них у районі зникло світло.
"Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", - повідомляє джерело.
Пізніше місцеві паблики повідомили про проблеми на підстанції.
"Попередньо несправності на підстанції", - повідомили на каналі.
Вибухи у Севастополі
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