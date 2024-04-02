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В окупованому Севастополі були вибухи: у частині міста немає світла

Севастополь, Вівторок 02 квітня 2024 04:09
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В окупованому Севастополі були вибухи: у частині міста немає світла Фото: в окупованому Севастополі були вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 2 квітня були вибухи. Частина мешканців залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Севастополь INFO.

За словами очевидців, було чути два вибухи. Після них у районі зникло світло.

"Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", - повідомляє джерело.

Пізніше місцеві паблики повідомили про проблеми на підстанції.

"Попередньо несправності на підстанції", - повідомили на каналі.

Вибухи у Севастополі

Наприкінці березня ЗСУ вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". ЗСУ розповіли про наслідки для окупантів

Увечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема у Севастополі.

Пізніше стало відомо про поразку вузла зв'язку окупантів у Севастополі після удару ЗСУ.

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