В школах появятся тревожные кнопки: Рада приняла закон о безопасности детей

Верховная Рада Украины 18 сентября 2025 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №11543, который предусматривает усиление мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Что предусматривает закон

Документ вносит изменения в Закон "О полном общем среднем образовании" и создает четкие правила для защиты учеников, педагогов и персонала. Закон обязывает руководителей и учредителей школ обеспечить:

установку тревожных кнопок для оперативного вызова полиции;

ограждение территорий учебных заведений или четкое определение границ на местности;

систему технических средств охраны и видеонаблюдения;

четкие правила пребывания посторонних лиц в школах и контроль их соблюдения.

Отдельно документ определяет категории лиц, которым запрещено посещать учебные заведения. Это, в частности, те, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеет при себе опасные предметы или животных (кроме собак-поводырей).

Новые требования к персоналу

Ужесточаются и требования к тем, кто работает в школах или привлекается к образовательному процессу. Запрещено брать на работу лиц, которые:

имеют неснятую или непогашенную судимость;

были признаны виновными в преступлениях против половой свободы или половой неприкосновенности;

привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение родительских обязанностей.

Почему это важно

Закон был разработан совместно народными депутатами, Министерством внутренних дел, Нацполицией и Министерством образования и науки. Он направлен на формирование системного подхода к безопасности в школах, что особенно актуально в условиях войны и в послевоенный период.

"Теперь руководство учреждений получает действенные механизмы для быстрого реагирования на угрозы. Это позволит гарантировать защиту учеников, учителей и персонала", - отметили разработчики инициативы.

В государственных и коммунальных школах меры безопасности будут финансироваться учредителями или из других законных источников. При этом документ прямо запрещает привлекать для этого средства учеников и их родителей.