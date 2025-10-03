Россияне будут наказывать родителей на ВОТ за обучение детей в украинских школах, - ЦПД
Россияне на временно оккупированных территориях Украины готовят репрессии против родителей, чьи дети учатся в украинских школах онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
Оккупанты шантажируют родителей, чьи дети учатся онлайн в украинских школах, лишением родительских прав. Таким образом они пытаются заставить их детей посещать российские школы.
По информации ЦПД, накануне глава оккупационной администрации Каховского округа на оккупированной части Херсонщины Павел Филипчук заявил, что более 200 детей в округе не посещают российские школы, поскольку продолжают обучение в украинских школах онлайн.
Он призвал оккупационную "полицию" привлекать за это родителей к ответственности: штрафовать и лишать родительских прав.
"Такие действия - очередное свидетельство атмосферы страха и запугивания, которую россияне создают на оккупированных территориях, чтобы заставить всех жителей потреблять пропаганду и сформировать иллюзию тотальной поддержки людьми оккупационной власти", - говорится в заметке Центра противодействия дезинформации.
Пропагандистские учебники в школах на ВОТ
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупационные власти в Луганске и Донецке вводят пропагандистские учебники истории в школах.
По данным Центра противодействия дезинформации, учебники подготовлены под руководством Владимира Мединского, известного как главного идеолога путинской версии истории.
Учебники навязывают ученикам миф об "исконной связи" оккупированных территорий с Россией и изображают Украину как врага. По мнению экспертов, это попытка создать поколение, которое мыслит в рамках российской пропаганды и лояльно к Кремлю.
Деньги на пропаганду
Также сообщалось, что в 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось - 106,4 млрд рублей (1,27 млрд долларов). Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели.
"Всего в 2026-2028 годах кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов)", - информирует Центр противодействия дезинформации.