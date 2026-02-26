Партизаны "АТЕШ" превратили антенны РЭБ врага в Крыму на бесполезный металлолом

Партизанты "АТЕШ" провели успешную диверсию под Севатсополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в том числе мешающие работе украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы - антеннах РЭБ. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.

"Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты "АТЕШ" подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит", - написали в движении партизанов.

Также сообщается, что восстановить такое оборудование крайне сложно, дорого и долго.

В резульатте успешной диверсии работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена.

"Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников Сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые теперь стали легкой мишенью для СОУ", - добавили в "АТЕШ".

А именно речь идет о таких об'ектах:

• 58-й ЦМТО - склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;

• Запасной командный пункт Черноморского флота "Алсу-2";

• 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

"Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, расчищая небо для Сил обороны Украины", - подытожили партизаны.