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В оккупированном Крыму упал российский истребитель: видео из соцсетей

Иллюстративное фото: самолет РФ (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский истребитель упал на территорию временно оккупированного Крыма. Пилоту удалось катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупационного главы Севастополя Михаила Развожаева и РосСМИ.

Около 17:00 по киевскому времени в соцсетях стало распространяться видео падение неизвестного самолета над Крымом. Местные жители также на видео сняли парашют – предположительно, летчик успел катапультироваться.

Также в Севастополе на тот момент работали сирены.

Сначала местные заявляли, что в Крыму якобы был сбит самолет. Как позже выяснилось – это вероятно был российский истребитель Су-34/Су-35.

В то же время оккупационные власти полуострова заявили, что пилот был подобран в море в 200 метрах от берега Севастополя.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя в двухстах метрах от берега. Его жизни ничего не угрожает", - написал Развожаев.

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За последние две недели украинские военные уничтожили немало российских самолетов. Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке . Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем сбили российский самолет А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, вчера согласно данным Генерального штаба, украинские воины уничтожили еще один Су-34.

Напомним, что сегодня тоже стало известно о сбитии российского самолета.

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