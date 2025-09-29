ua en ru
В оккупированном Крыму масштабный пожар на НПЗ в Феодосии: первые подробности (видео)

Понедельник 29 сентября 2025 15:41
В оккупированном Крыму масштабный пожар на НПЗ в Феодосии: первые подробности (видео) Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму произошел масштабный пожар на НПЗ в Феодосии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, произошел масштабный пожар на НПЗ. Там поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA и "Крым.Реалии".

Как заявил советник "главы" аннексированного Крыма Олег Крючков, пожар действительно произошел на НПЗ. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ.

Однако незадолго до этого россияне заявляли об авиационной угрозе для полуострова и угрозе от неизвестных дронов. Более того, останавливалось движение морского транспорта, а также движение по Крымскому мосту.

НПЗ в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии расположен нефтеперерабатывающий завод, который имеет стратегическое значение для обеспечения топливом российских военных и гражданской инфраструктуры Крыма.

Феодосийская нефтебаза после российской оккупации Крыма управляется АО "Морской нефтяной терминал". Мощность по перевалке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину феодосийская нефтебаза неоднократно подвергалась воздушным атакам.

Удар по нефтебазе в Феодосии

В начале октября прошлого года украинские военные атаковали нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Тогда в Генштабе ВСУ сообщили, что эта нефтебаза была крупнейшим терминалом в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ.

Стоит заметить, что пожар на нефтебазе продолжался почти неделю, а оккупационные власти Крыма даже объявляли эвакуацию. В течение нескольких дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.

Также в последнее время россияне жалуются на нехватку горючего на полуострове.

