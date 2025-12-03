ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В оккупированном Донецке очередной блэкаут из-за атаки неизвестных дронов

Временно оккупированные территории Украины, Среда 03 декабря 2025 22:32
UA EN RU
В оккупированном Донецке очередной блэкаут из-за атаки неизвестных дронов Фото: блэкаут в городе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупированные Донецк и Макеевку атакуют неизвестные дроны. Часть Донецка обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Первые сообщения о неизвестных дронах в небе над оккупированным Донецком начали появляться в местных пабликах около 20:00.

За несколько минут очевидцы подсчитали, что беспилотников 50, и кроме Донецка они атакуют Макеевку.

Сообщается, что частично обесточены Ворошиловский и Киевский районы оккупированного Донецка.

В местных пабликах пишут об атаках на энергетическую инфраструктуру так называемой "ДНР".

Блэкауты в оккупированной Донецкой области

Как сообщало РБК-Украина, предыдущий блэкаут был в оккупированной Донецкой области 22 ноября. Тогда люди остались без света после очередной атаки неизвестных дронов.

Сначала звуки взрывов были слышны в оккупированном Шахтерске. Впоследствии стало известно о "работе ПВО" в Донецке, Макеевке и атаке дронов по Зугрэсу.

В то же время Telegram-каналы жаловались, что в ряде оккупированных населенных пунктов Донецкой области пропал свет. Паблики сообщали, что дроны ударили по Зуевской ТЭС и подстанции в Шахтерске.

За день до этого оккупированная часть Донецкой области тоже сталкивалась с отключением света. Сначала дроны были зафиксированы над Макеевкой, а вскоре появилась информация, что в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Ясиноватой и других населенных пунктах частично отсутствует свет.

Еще один масштабный блэкаут случился в ночь на 18 ноября, когда неизвестные дроны атаковали две ТЭС - Зуевскую и Старобешевскую. В ту ночь без света остались как минимум Донецк, Макеевка и Иловайск.

Тогда так называемая "власть" оккупированной части Донецкой области ввела режим ЧС. Заявлялось, что такой режим якобы позволит оперативно принимать меры, чтобы справиться с ситуацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блэкаут Донецк Дрони
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев