На оккупированной ЗАЭС поврежден резервуар с горючим: чем это грозит станции

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в Twitter.
По его данным, топлива, которое вылилось из поврежденного резервуара, хватило, чтобы питать аварийные генераторы станции в течение 25 дней.
"Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность. Этот инцидент - прямой результат безрассудной замены лицензированных украинских специалистов на неквалифицированных временных российских операторов", - написал Тихий.
Спикер МИД считает, что если этой ситуации позволить продолжаться, это приведет лишь к новым авариям и опасностям.
"Необходимо вернуть ЗАЭС под контроль Украины - это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты", - подчеркнул он.
Российская армия захватила Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Находясь под контролем россиян станция периодически отключается от резервного энергоснабжения.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, это связано с постоянными обстрелами.
Интересно и то что, президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Тогда Трамп заявил, что Штаты якобы могут помочь Украине в управлении ими.
Позже Зеленский подтвердил, что американский президент во время разговора с ним интересовался Запорожской АЭС и возможным участием США в ее восстановлении. Во время разговора Трамп спрашивал о том, будет ли понимание украинской власти, что США может модернизировать ЗАЭС.
В ответ Зеленский отметил, что Запорожская АЭС принадлежат государству, и передавать право собственности на нее Украина никому не собирается. Но США могут инвестировать средства в ее восстановление и модернизацию.
Вчера же власти Российской Федерации заявили, что Запорожская атомная станция является российским ядерным объектом, и что россияне не передадут ни одному другому государству.
Подробнее о том, зачем США контроль над ЗАЭС Украины и возможно ли это, - в материале РБК-Украина.
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