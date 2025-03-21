Новая сделка Трампа? Зачем США контроль над ЗАЭС Украины и возможно ли это

Идея о передаче в управление США украинской ЗАЭС или даже всех атомных станций вызвала немало вопросов как в Украине, так и на Западе. Насколько реален и разумен ли такой шаг – в материале специального корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

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США предложили Украине рассмотреть вопрос о передаче Запорожской атомной электростанции под контроль Вашингтона. Не вдаваясь в детали, спикеры Белого дома дали понять, что такой вариант может устроить российскую сторону в ходе переговоров о завершении войны. Но едва ли это возможно, если Россия останется в оккупированном Энергодаре Запорожской области, о чем четко сказал президет Владимир Зеленский.

Комментарии по поводу возможных вариантов участия США в ее восстановлении на сегодняшний день ни в правительстве, ни в “Энергоатоме” не дают. По информации источников РБК-Украина, этот вопрос пока никак не прорабатывался ни в одностороннем, ни в двустороннем форматах.

“У меня вообще такое впечатление, что это был экспромт со стороны США”, - сказал один из собеседников. Владимир Зеленский также подтвердил, что никаких переговоров о передачи АЭС со США не проводились. "Если бы были переговоры, я бы вам бы сказал”, - отметил глава государства.

ЗАЭС для США: откуда появилась идея

О возможности помочь в эксплуатации атомных электростанций заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским. И лучшим вариантом помощи может быть "американское владение объектами", сообщила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. "Американская собственность на эти станции стала бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры", - добавила она.

Ранее, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией, вопрос ЗАЭС затрагивался на переговорах США и РФ. США якобы предлагали вернуть станцию Украине вместе с 20-километровой оккупированной зоной, но россияне отказались. Тогда Штаты решили, что передача станции им (под управление или владение) станет дополнительным аргументом для россиян.

По информации Reuters, у США есть план, по которому Россия будет вынуждена вывести войска из захваченной станции, которая окажется в американской собственности. К тому же РФ придется освободить оккупированную территорию, в том числе Энергодар, для обеспечения работы ЗАЭС.

Сейчас, исходя из заявления Левитт, США уже говорит не только о ЗАЭС, а о всех АЭС Украины, которых, кроме закрытой Чернобыльской, четыре: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская. Но президент США в разговоре сделал акцент именно на ЗАЭС. Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может восстановить ЗАЭС, отметил Зеленский. И именно на такое предложение он дал принципиальное согласие.

“Да, можно модернизировать, вкладывать деньги. Я сказал, что мы готовы об этом с вами говорить, но речь идет исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России”, - сказал Зеленский.

Могут ли передать США все АЭС Украины

Передавать США все атомные станции Украина вряд ли согласится, сказал изданию источник, знакомый с предварительными оценками украинской власти предложений США. Позже Зеленский подтвердил, что такого не будет.

“Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные атомные электростанции. Это у нас не частная собственность. И та, что в оккупированной Запорожской области, в городе Энергодар (Запорожская АЭС - ред.), она также принадлежит украинскому государству", - заявил Зеленский 20 марта.

Он добавил, что ЗАЭС работать ни на кого не будет, если она не будет украинской. "Если хотят инвестировать (США-ред.), модернизировать, это вопрос другой. Этот вопрос открыт, мы можем об этом говорить, но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", - подчеркнул президент.

Передача кому-то в собственность или даже в управление АЭС, которые вырабатывают большую часть электроэнергии для страны и являются базовой генерацией, достаточно рискована.

Прежде всего, эти риски касаются обеспечением страны электроэнергией по приемлемым ценам. Если АЭС выходят из госсобственности, делать это будет практически невозможно. Второй момент – возможность управления мощностями в ручном режиме в экстренных ситуаций, особенно во время войны. И третий – терять контроль государства над атомной сферой довольно рискованно с точки зрения безопасности в целом.

Что же касается отдельно взятой станции – ЗАЭС, то теоретически ее восстановлением вполне может заняться США. Станция на сегодняшний день уже четвертый год находится под контролем россиян и запуск ее в эксплуатацию требует значительных финансовых и технических расходов. Для этого нужно минимум два года. По оптимистическому сценарию, за этот период можно будет подготовить к запуску два реактора станции.

"Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить – факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может, два с половиной. То, что говорят атомные специалисты", - заявил Зеленский журналистам.

Он отметил, что ЗАЭС нужна и для Украины, и для людей, и для Европы, чтобы присоединиться к европейской электросети. В то же время оккупанты создали проблему для ее работы.

ЗАЭС находится под контролем россиян уже четвертый год (фото: Getty images)

Но в США не отступают и продолжают настаивать на передаче ЗАЭС. В Министерстве энергетики США уже подтвердили, что могу взять на себя управление украинскими атомными электростанциями.

Кроме того, США хотят включить ЗАЭС в соглашение о полезных ископаемых, пишет Politico. Для их добычи нужно много электроэнергии, которую и сможет обеспечить АЭС.

Три условия для сделки

Энергетические эксперты пока не видят ни смысла, ни возможности передачи ЗАЭС Штатам. Но если будет найден приемлемый для Украины и США механизм, то в принципе такой вариант может быть полезен. “Если механизм будет разработан, то это единственный способ вернуть станцию в энергосистему Украины в целости и сохранности. В любом другом случае россияне сделают все, чтобы привести ее в негодность”, - сказал директор центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что россиянам нет экономического смысла использовать ЗАЭС. Чтоб подключить ее к своей системе, им нужно будет строить дополнительные линии электропередач, поскольку станция строилась для обеспечения электроэнергией правого берега Днепра. Но даже если РФ решит соединить ее со своей системой, то вряд ли Украина позволит это сделать, имея мощный военный потенциал.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что предложение США может быть принято при выполнении некоторых условий. Первое – ЗАЭС должна быть под полным юридическим и фактическим контролем Украины.

Сейчас объекты атомной энергетики по закону не могут быть приватизированы и для выведения их из госсобственности нужно вносить изменения в законодательство.

Представители компаний США или члены их правительства могут войти в Наблюдательный совет оператора по управлению ЗАЭС. Второе – все российские войска должны быть выведены со станции и прилегающих территорий. Третье – чтобы ЗАЭС не могла передавать электроэнергию на оккупированные территории.