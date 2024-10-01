Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

В результате очередной атаки России на магистральную подстанцию была обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции, что поставило ее на грань блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ и возвращения станции под контроль Украины. Только так возможно ее безопасное функционирование", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить питание станции.