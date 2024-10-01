ua en ru
Вт, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Вторник 01 октября 2024 11:02
UA EN RU
Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате очередной атаки России на магистральную подстанцию была обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской атомной электростанции, что поставило ее на грань блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ и возвращения станции под контроль Украины. Только так возможно ее безопасное функционирование", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить питание станции.

Ситуация на ЗАЭС

11 августа на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар, не повлекший утечки вредных веществ, и станция продолжила работать в штатном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар устроили российские оккупанты. В "Энергоатоме" считают, что причиной инцидента могла быть халатность окупантов или умышленный поджог.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в результате пожара серьезно пострадала градирня Запорожской АЭС, которую, вероятно, придется демонтировать.

27 сентября одна из подстанций вблизи контролируемой РФ Запорожской АЭС, по предварительной информации, подверглась атаке дрона. Эксперты МАГАТЭ также зафиксировали звуки взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город