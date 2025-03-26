На окупованій ЗАЕС пошкоджено резервуар з пальним: чим це загрожує станції

За його даними, палива, яке вилилося з пошкодженого резервуара, вистачило, щоб живити аварійні генератори станції протягом 25 днів.

"Росіяни не тільки вкрали станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку. Цей інцидент - прямий результат нерозважливої заміни ліцензованих українських фахівців на некваліфікованих тимчасових російських операторів", - написав Тихий.

Речник МЗС вважає, що якщо цій ситуації дозволити тривати, це призведе лише до нових аварій і небезпек.

"Необхідно повернути ЗАЕС під контроль України - це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", - підкреслив він.

Контроль над ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Перебуваючи під контролем росіян станція періодично відключається від резервного енергопостачання.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що, ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, це пов'язано з постійними обстрілами.

Цікаво і те що, президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Тоді Трамп заявив, що Штати нібито можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Пізніше Зеленський підтвердив, що американський президент під час розмови з ним цікавився Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Під час розмови Трамп запитував про те, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.