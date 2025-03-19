США готовы помочь Украине в управлении электростанциями и АЭС, - Белый дом

Президент Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, Трамп заявил Зеленскому, что США могли бы оказать большую помощь Украине в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства.

Также президент США добавил, что лучшим вариантом помощи может быть "американское владение объектами".

"Американская собственность на эти станции стала бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры", - отметила Левитт.

Перемирие и вопрос электростанций

Напомним, ранее Трамп заявлял, что также будет говорить с российским диктатором Владимиром Путиным об украинских "электростанциях". Предположительно, речь идет в частности о Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией.

Также ранее американский президент рассказал, что во время переговоров в Саудовской Аравии представители США и Украины затронули вопрос контроля над Запорожской АЭС после войны. По словам Трампа, многие детали в рамках финального мирного соглашения уже обсуждены, в том числе и по ЗАЭС.