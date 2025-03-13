Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы", - отметил Гросси.
По его словам, команда агентства продолжает мониторинг ядерной безопасности, в частности состояния обслуживания объектов на Запорожской АЭС.
Сейчас на открытом распределительном устройстве 750 кВ продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются отключенными из-за боевых действий. Также начались работы по техническому обслуживанию главного трансформатора 5-го энергоблока, сообщили в МАГАТЭ.
Вместе с тем, во время проверки уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для охлаждения всех шести реакторов в их нынешнем остановленном состоянии.
В МАГАТЭ добавили, что угроза ядерной безопасности в Украине остается постоянной из-за регулярных обстрелов Украины.
Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС
Напомним, в начале марта корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ могло впервые провести ротацию на ЗАЭС из-за оккупированных территорий Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста руководству МАГАТЭ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в МАГАТЭ письмо после того, как Агентство провело ротацию экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории. В письме подчеркивается, что такая ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Позже, Гросси объяснил, почему МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС из-за оккупированных территорий. Он заявил, что это было вынужденным шагом для защиты работников агентства. По словам Гросси, ряд событий заставил его сделать вывод, что он не может рисковать жизнью экспертов, организуя ротацию другим способом.
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