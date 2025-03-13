Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы", - отметил Гросси.

По его словам, команда агентства продолжает мониторинг ядерной безопасности, в частности состояния обслуживания объектов на Запорожской АЭС.

Сейчас на открытом распределительном устройстве 750 кВ продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются отключенными из-за боевых действий. Также начались работы по техническому обслуживанию главного трансформатора 5-го энергоблока, сообщили в МАГАТЭ.

Вместе с тем, во время проверки уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для охлаждения всех шести реакторов в их нынешнем остановленном состоянии.

В МАГАТЭ добавили, что угроза ядерной безопасности в Украине остается постоянной из-за регулярных обстрелов Украины.

Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС

Напомним, в начале марта корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ могло впервые провести ротацию на ЗАЭС из-за оккупированных территорий Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста руководству МАГАТЭ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в МАГАТЭ письмо после того, как Агентство провело ротацию экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории. В письме подчеркивается, что такая ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.