На оккупированной ЗАЭС нарушены 6 из 7 столпов ядерной безопасности, - глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ заявил, что на Запорожской АЭС нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Под этим подразумеваются семь ключевых компонентов ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного вторжения России.

К ним относятся:

физическая целостность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи.

По его словам, станцию обеспечивает только одна внешняя линия электропередачи, что создает серьезные риски. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один из них не может быть безопасно запущен.

Уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 м, близко к критическому порогу в 12 м, ниже которого системы охлаждения выходят из строя.

МАГАТЭ подчеркивает необходимость строительства насосной станции для обеспечения стабильной работы систем охлаждения. Продолжающиеся боевые действия вблизи станции вызывают серьезное беспокойство и увеличивают риски.